OPA Creval, a due giorni dalla fine adesioni al 17,29%

Credit Agricole

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa dasulle azionirisulta che oggi, 19 aprile 2021, sono state presentate 759.593 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 11.831.056 richieste di adesioni, pari alL'offerta, iniziata il 30 marzo 2021,. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Il prezzo dell'OPA è stato ritoccato fino a 12,5 euro qualora l'offerta raccolga più del 90% delle adesioni, mentre in caso contrario il valore rivisto è di 12,2 euro rispetto ai 10,5 euro iniziali. Proprio sull'innalzamento del corrispettivo si è espresso oggi il CdA di Creval , il quale ha detto che, pur apprezzando il gesto, l'offertail valore della banca".