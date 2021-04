Engie, cede 60,5% di Engie Eps a taiwanese TCC

Engie

(Teleborsa) -ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la cessione alla società taiwanese TCC del 60,5% di Engie Eps. Al completamento dell'operazione, attesa per l'estate 2021, Engie Eps diventerà Nhoa.Lo comunica la stessa Engie in una nota spiegando che l'operazione, realizzata a 17,1 euro per azione, porta un corrispettivo aggregato di 132 milioni e ad un Enterprise Value di oltre 240 milioni di euro, e "sarà seguito, in conformità alla normativa in vigore, dal deposito di una Offerta Pubblica di Acquisto ( OPA ) obbligatoria per l'integralità delle azioni di Engie Eps in circolazione.