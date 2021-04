Alitalia, fonti UE non vedono accordo imminente

(Teleborsa) -mentre il governo punta a. Le questioni da dirimere sono molte e ladella "vecchia" Alitalia sempre piùLe trattative fra la Commissione europea ed il governo proseguono, mae che negli ultimi giorni non si sono registrati particolari passi in avanti sui temi chiave - slot, asset, marchio e personale - per la discontinuità economica.Le fonti europee, chiarendo chee non è neanche in programma un incontro tra i ministri italiani e la Commissaria Vestager, precisano che lama evidenzia che il modello della compagnia così com'è non funziona, mentre ITA deve poter stare in piedi da sola"., aggiungono le fonti, sottolineando "la sofferenza tra i lavoratori è comprensibile, ma se la newco si presentasse con lo stesso numero di dipendenti, si tratterebbe della stessa società, dimostrando continuità con la vecchia compagnia e il suo modello di business che non regge da tempo".Le affermazioni delle fonti europee arrivano mentre i, nel tentativo di far partire la nuova compagnia a luglio, in tempo per competere commercialmente nella stagione estiva., con il Premier Mario Draghi ed i Ministri Giorgetti, Giovannini ed Orlando, ha messo, compresa quella indigesta del, rispetto al quale l'UE chiede discontinuità, ma che per la compagnia ritiene essenziale almeno per il ramo aviation. Una posta che, secondo il Commissario Leogrande, ha un valore di circa 150 milioni.Poi c'è la spinosa, rispetto alla quale il, in una intervista a Il Messaggero, ha affermato "non vogliamo che Ita diventi una preda" ed "insisteremo per far valere le nostre esigenze, gli interessi del Paese". Il titolare del Lavoro non ha però voluto parlare degli eventuali ammortizzatori sociali ed ha aggiunto "ci sonoche possono essere utilizzati. Ci stiamo lavorando assieme al Mims".Frattanto, il, ieri, in una audizione al Senato, ha confermato cheed in caso di allungamento dei tempi sulla ristrutturazione sarebbero. Il Commissario ha anche sottolineato che i 350 milioni di ristori consuntivati per il 2020, stanziati dal Governo con il via libera dell'UE, "non sono ancora pervenuti".Ilha sottolineato che ile sotto l'aspetto della, compreso "il numero delle persone funzionali al piano". Se il Piano ITA non fosse sostenibile e non potesse garantire la tutela dell'occupazione "potremmo dover declinare l'offerta", ha aggiunto Santosuosso. "Ci muoveremo - ha ribadito l'altro commissario- nella" in relazione alle esigenze operative della nuova compagnia.