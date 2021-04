Borse europee toniche. Brilla il lusso a Milano

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. In attesa del consiglio direttivo della BCE di domani, gli investitori hanno scelto di muoversi con cautela anche sul riacutizzarsi della pandemia in varie aree del mondo.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,204. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.794,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,07% e continua a trattare a 62,44 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +101 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,75%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,52%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,74%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.436 punti.di Milano, troviamo(+4,26%),(+2,57%),(+2,43%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.scende dell'1,26%.Calo deciso per, che segna un -1,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,68%),(+4,43%),(+4,33%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.