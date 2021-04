Brillano i titoli del lusso su risultati Kering

LVMH

(Teleborsa) - Così come era successo per la trimestrale di, i risultati per i primi tre mesi dell'anno dispingono ale confermano un inizio 2021 promettente per il comparto, soprattutto grazie alla spinta dei business asiatici delle aziende. Kering ha archiviato il primo trimestre dell'anno con, pari a una crescita organica del 26% anno su anno e migliore delle attese degli analisti.A livello geografico, performance molto positive per, mentre Europa occidentale (-34%) e Giappone (-3%) "risentono ancora fortemente dell'interruzione dei flussi turistici". A livello di brand,ha evidenziato "un'ottima performance" crescendo del 20,2% a quota 2,17 miliardi di euro,ha messo a segno un +18,9% a 517 milioni di euro eha registrato "un primo trimestre record" con un fatturato di 328,2 milioni di euro (+19,9%).A Piazza Affari brillano i titoli del settore:+2,87%,+1,73%,+3,05%,+1,02%.