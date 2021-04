Canada, banca centrale lascia tassi invariati e aumenta la view sull'economia

(Teleborsa) - La Bank of Canada ha confermato il costo del denaro, reiterando l'impostazione espansiva della politica monetaria. I tassi di interesse di riferimento restano quindi allo 0,25%, in linea con le stime degli analisti.La Banca centrale del Paese ha ribadito l'intenzione di mantenerli a tali livelli "fino a quando sarà stato raggiunto, in maniera sostenibile, l'obiettivo di inflazione". L'istituzione monetaria ha aumentato le sue previsioni per la crescita economica quest'anno al 6,5%, rispetto a una precedente previsione del 4%.