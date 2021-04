Cellularline prosegue svolta "green" con nuovi accessori BECOME

Cellularline

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia la prossima commercializzazione di, proseguendo l'evoluzione "green" con i nuovi arrivi nellalanciata a febbraio 2020, che comprende accessori realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.La linea BECOME - attualmente costituita dalle(materiale bioplastico compostabile) - si amplierà con cprodotti prevalentemente con materiali naturali consentendo una significativautilizzata. Ile riciclabile, certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile.Le iniziative e i progetti sostenibili di Cellularline si inseriscono nel percorso avviato in partnership con Nativa, prima B Corp e Società Benefit in Europa, per accelerare la transizione del Gruppo verso un modello di business che dia un apporto positivo ad ambiente e società attraverso una strategia di innovazione sostenibile di lungo periodo