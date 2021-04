Italmobiliare, assemblea approva bilancio e cedola da 0,65 euro

Italmobiliare

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding di partecipazioni il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, hadell'esercizio 2020 - che si è chiuso con un utile consolidato di 103 milioni (77 milioni nel 2019) - e deliberato la distribuzione di unper azione di 0,65 euro.I soci - presenti in assemblea per il 79,87% del capitale sociale - hanno anche approvato la politica diper l'esercizio 2021 e rinnovato l'autorizzazione all'per un periodo di 18 mesi (massimo di 1.000.000 azioni per un esborso di 30.000.000 euro).Inoltre, stante la cooptazione del, avvenuta lo scorso 27 gennaio in sostituzione del dimissionario Antonio Salerno, entrambi espressione della lista di minoranza presentata alla precedente assemblea del 21 aprile 2020, l'assemblea ha deliberato la conferma di Cipelletti, in possesso dei requisiti di indipendenza.