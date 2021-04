Punta al rialzo la performance dei mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Enel

Inwit

Moncler

DiaSorin

Unicredit

Fineco

Falck Renewables

ERG

Illimity Bank

Bff Bank

Credito Valtellinese

Rai Way

Italmobiliare

SOL

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi in deciso rialzo, favorite da unae dalle. A sostenere l'umore die mercati soprattutto iL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,46 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,82%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,62%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,91%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente.Buona la prestazione del(+1,17%); come pure, in rialzo il(+1,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,97%),(+2,72%),(+2,18%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.di Milano,(+7,19%),(+5,18%),(+3,69%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,61%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.