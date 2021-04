Tokyo in rialzo. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per la Borsa di Tokyo che, insieme alle altre piazze asiatiche, ha seguito la ripresa dei mercati azionari statunitensi. Nel frattempo gli investitori guardano agli sviluppi sui contagi di coronavirus a livello mondiale.L'indice giapponesemette a segno un guadagno del 2,05%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 14.151 punti.In frazionale progresso(+0,42%); senza direzione(+0,18%).In moderato calo(-0,55%); mentre è in rialzo(+0,52%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento dell'tratta allo 0,07%, mentre il rendimento delè pari al 3,19%.