Tokyo in frazionale ribasso, ancora cauti i listini asiatici a causa del pericolo dazi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata al +0,59%.Listini asiatici poco mossi frenati ancora dalle incertezze legate aimentre si avvicina la scadenza della nuova scadenza del 1° agosto fissata dal presidente Trump. La politica interna scuote invece Tokyo: il Primo Ministroha perso infatti la maggioranza alla Camera alta.In generale i mercati hanno seguito le indicazioni arrivate da, che ha chiuso sostanzialmente invariata durante la notte dopo aver segnato massimi storici intraday.In moderato rialzo(+0,39%); depresso il mercato di(-1,48%).Sui livelli della vigilia(+0,05%); come pure, consolida i livelli della vigilia(+0,08%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'scambia 1,51%, mentre il rendimento per ilè pari 1,69%.