Atlantia, CdA: riconvocazione in tempo utile per valutare offerta CDP

Atlantia

Blackstone

Macquarie

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato diin tempo utile per le necessarie determinazioni in ordine all'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia inpresentata dalla cordata formata da CDP Equity,Lo rende noto la società in una nota, rifacendosi a quanto già comunicato in data 16 aprile . In quell'occasione il CdA aveva deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l'della società per l'esame dell'offerta di acquisto, anche se non formalmente obbligato a farlo.