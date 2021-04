Eli Lilly, trimestrale delude le attese. Calano i ricavi da farmaci Covid-19

Eli Lilly

(Teleborsa) - Idella società farmaceutica statunitensesono diminuiti del 16% a 6,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021. Le spese operative sono aumentate dell'11%, guidate principalmente da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, compresi 220 milioni per sviluppare terapie per il Covid-19. L'di dollari, o 1,49 per azione, nel trimestre terminato il 31 marzo da 1,46 miliardi, o 1,60 per azione, un anno prima.La società ha guadagnato 810,1 milioni di dollari dai suoinel trimestre, al di sotto delle stime di 985 milioni di dollari, secondo gli analisti di Guggenheim. Questi farmaci, che includono il bamlanivimab (il cui uso da solo negli USA è stato bloccato a marzo per l'inefficacia contro le varianti), avevano registrato vendite per 871,2 milioni di dollari nel quarto trimestre 2020."Nel primo trimestre del 2021, Lilly ha continuato a far progredire il nostro core business e compiere progressi strategici per guidare la crescita futura, fornendo nel contempo centinaia di migliaia di dosi dei nostri anticorpi Covid-19 ai pazienti e ricevendo nuovi dati per le nostre terapie con anticorpi monoclonali e nuove autorizzazioni in tutto il mondo per aiutare a combattere la pandemia", ha affermatodella società.La società ora si aspetta utili rettificaticompresi tra 7,80 e 8 dollari per azione dalla sua precedente previsione compresa tra 7,75 e 8,40 dollari per azione. I ricavi da farmaci Covid-19 sono ora previsti nell'intervallo da 1 miliardo a 1,5 miliardi di dollari, da 1-2 miliardi previsti in precedenza.