Mercati europei positivi. Piazza Affari chiude invariata

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Banco BPM

BPER

Unicredit

Saipem

Pirelli

STMicroelectronics

Atlantia

Mediaset

doValue

Banca Popolare di Sondrio

Saras

GVS

FILA

Maire Tecnimont

Biesse

(Teleborsa) - Seduta positiva per le principali borse europee. La borsa di Milano risulta una delle peggiori in Europa, e chiude sulla linea di parità. Poco mosso l', che segna a Wall Street un 0%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,21. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.775 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,02%), che raggiunge 64,21 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%.Piazza Affari termina la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.766 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); come pure, sulla parità il(-0,14%).di Milano, troviamo(+3,36%),(+2,75%),(+2,24%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -5,06%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,37%),(+4,11%),(+3,40%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, con -3,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.