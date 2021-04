Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.985 punti; sulla stessa linea l', che si ferma a 4.187 punti. In lieve ribasso il(-0,47%); senza direzione l'(-0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,26%),(+0,91%) e(+0,87%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,75%),(-0,51%) e(-0,45%).Al top tra i(+1,12%),(+1,11%),(+0,86%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra i(+3,27%),(+2,20%),(+2,13%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,53%.Crolla, con una flessione del 3,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.