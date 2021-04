BPER, garanzia GACS su titoli senior di cartolarizzazione di sofferenze SUMMER

BPER Banca

(Teleborsa) -ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dell'avvenutasui titoli senior della cartolarizzazione di sofferenze SUMMER, il cui valore nominale è pari a 85,4 milioni di euro, con decreto del 15 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 aprile 2021 e dall'Ufficio Centrale del bilancio del MEF in data odierna.La garanzia dello Stato sui titoli senior, interamente detenuti dal Gruppo BPER Banca, è effettiva a valere dalla data del decreto (15 aprile 2021), comunica la banca, la quale evidenzia che evidenzia inoltre che la situazione contabile del gruppo BPER al 31 dicembre 2020 includeva già laLa Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) è uno strumento che il Tesoro mette a disposizione degli operatori del credito e della finanza (che ne fanno richiesta) per. Lo Stato garantisce soltanto le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure.