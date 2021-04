ESI, nuova commessa per revamping impianti fotovoltaici da 3,2 milioni

ESI

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, quotata all'AIM Italia, ha comunicato di avere sottoscritto un accordo con un primario operatore nazionale per l', situati in Italia, per una potenza complessiva di 23 MWp. L'importo della commessa, pari a, sarà interamente di competenza dell'esercizio 2021, sottolinea la società in una nota."L'accordo sottoscritto rappresenta motivo di soddisfazione e di orgoglio per la società e undel revamping e del repowering di impianti che necessitano di importanti aggiornamenti tecnologici per continuare ad essere efficienti - ha commentato l'- Tale mercato, dove ESI è presente con successo, sta acquisendo sempre più rilievo e si affianca, per importanza ed impegno, all’attività che vede la società impegnata a livello internazionale nella progettazione e realizzazione, ex novo, di impianti fotovoltaici, eolici, mini-grid ed off-grid".