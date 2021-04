PNRR, Capello (LVenture Group): positivo il sostegno al Venture Capital

(Teleborsa) - "Il(PNRR) del Governo Draghi presenta novità importanti per l’, riconoscendo il ruolo dele delle startup nel dare impulso al processo dieddel nostro Paese". Lo ha dichiarato in una nota, Chief Executive Officer di LVenture Group, holding leader negli investimenti di startup digitali."La nuova stesura del PNRR prevede infatti uno stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro in favore diper investimenti in startup – ha sottolineato – mentre 250 milioni di euro sono destinati al supporto del Venture Capital nel campo della transizione ecologica, settore dove LVenture sta già investendo assieme ae altri partner di rilievo con l’, proprio per creare nuovi campioni nazionali green. Le startup sono inoltre considerate in diversi ambiti strategici del Piano come asset centrali: dalla digitalizzazione della P.A. alla valorizzazione del patrimonio culturale, fino al potenziamento e rafforzamento degli ecosistemi dell’innovazione"."Un passo in avanti sicuramente positivo su cui è necessario puntare con decisione: accelerare il processo di creazione dellaè infatti fondamentale per generare nuova occupazione e, di conseguenza, sviluppo economico", ha concluso Capello.