Antitrust, chiusa l'istruttoria su Vueling: impegni assunti idonei a sanare le irregolarità

(Teleborsa) - L'ha chiuso l'istruttoria nei confronti diche lo scorso anno, adducendo come causa il Covid, aveva cancellato deipur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come è stato spiegato nel Bollettino settimanale, ha ritenuto infatti che glidalla compagnia aerea "siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 24 settembre 2020".Tra gli impegni presi da Vueling oltre al fatto di aver effettuatoentro 7 giorni, ci sono stati la possibilità di richiederli con unamessa a disposizione dei passeggeri interessati dalle cancellazioni, l'invio agli stessi passeggeri di undella cancellazione per assicurarsi che tutti i coloro che non si siano attivati per la richiesta di rimborso in denaro o tramite voucher possano essere in qualche modo ristorati, l'offerti sino al 20% e la disponibilità di un apposito link cliccabile direttamente dall'e-mail, conper la gestione delle prenotazioni relative a voli cancellati e delle richieste di rimborsi in danaro e con la quale il passeggero viene informato della cancellazione del volo