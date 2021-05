Eventi e scadenze: settimana del 3 maggio 2021

Digital Value

Fnm

Health Italia

Igeamed

Irce

It Way

Italia Independent

Longino&Cardenal

Marzocchi Pompe

NVP

Pattern

Tenaris

Autostrade Meridionali

Campari

Campari

Ferrari

Ferrari

First Capital

Herbalife Nutrition

Italgas

Pfizer

Risanamento

Sanlorenzo

Sysco

Vetrya

Warner Music

Brioschi

Cementir Holding

Cementir Holding

CNH Industrial

CNH Industrial

Credito Valtellinese

Elica

Elica

Twenty-First Century Fox

General Motors

Gismondi 1754

Intesa Sanpaolo

Italgas

Nexi

Paypal Holdings

Stellantis

Technogym

Unicredit

Wiit

Anima Holding

Banca MPS

Banca MPS

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

Be Shaping the Future

Brioschi

Carel Industries

Conafi

Copernico

D'Amico

Dropbox

Ediliziacrobatica

Enel

Enel

Expedia

Groupon

Igd

IREN

Kellogg

Kolinpharma

Leonardo

Lucisano Media Group

Moderna

Motorola Solutions

Newlat Food

Panariagroup

Recordati

Recordati

Sabaf

Seaworld Entertainment

Tripadvisor

Unicredit

Unieuro

Banca Sistema

Banca Sistema

Beghelli

BPER

BPER

Buzzi Unicem

Buzzi Unicem

Coima Res

Credem

Eles

Euro Cosmetic

Indel B

Itt

Poligraf. S. F

Rosetti Marino

(Teleborsa) -G20 - Culture Ministers' MeetingAuto - Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei TrasportiG20 - Secondo Trade and Investment Working Group MeetingRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiG20 - Tourism Ministers' Meeting - in videoconferenza15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive del primo trimestre al 31 marzo 2021- Appuntamento: Annuncio risultati e conference call- CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2021- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodoBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinG20 - Quarto Infrastructure Working Group Meeting - in videoconferenzaCNEL - Evento istituzionale - Riunione Commissione Politiche economiche - In collegamento telematico10.30 - Presentazione Rapporto COTEC-BEI sulla Digitalizzazione delle PMI italiane - Evento online di presentazione al pubblico del Rapporto "The digitalisation of small and medium-sized enterprises in Italy – Models for financing digital projects", promosso dalla Fondazione Cotec di intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca e realizzato dalla Banca Europea per gli investimenti (Bei)17.00 - Banca d'Italia - Appunti per la ripartenza. Alessandra Perrazzelli - Incontro online con Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale, Banca d'Italia su La rivoluzione tecnologica nell'industria finanziaria: il ruolo di Banca d'Italia con Milano HubGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 6 maggio 2021)- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Risultati del I trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2021- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno- Assemblea: Assemblea ordinaria- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020- CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.3.2021- Assemblea: BilancioG20 - Secondo Sherpa Meeting - TorinoBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaState of the Union 2021 - L'Europa in un mondo che cambia - La conferenza si svolgerà a Firenze e affronterà le sfide e le opportunità per l'Europa tra le crescenti preoccupazioni sui beni comuni globali e l'emergenza climatica, un mutevole equilibrio di potere economico e geopolitico, grandi sfide al multilateralismo. Discorso di apertura di Ursula von der Leyen. Il 7 maggio Christine Lagarde parlerà con George Papaconstantinou sull'economia globale. Intervento conclusivo di Luigi Di MaioInnovation Village 2021 - La sesta edizione di Innovation Village, il network sull’innovazione, sarà interamente digitale. Principali temi saranno Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere. L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione CampaniaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri (Difesa)BCE - Bollettino economico10.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Consiglio Superiore della Magistratura per la Proiezione del documentario realizzato da TV2000 sulla figura del giudice Rosario Livatino13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari- CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2021- CDA: Approvazione del resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020; Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione relativi compensi (unica convocazione)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Live Audio-Webcast e Conference Call - CDA: Risultati al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: 1Q 2021 Earnings Call- Appuntamento: Q1 2021 Earnings Conference Call- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 28 febbraio 2021Rating sovrano - Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Austria e Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaRating sovrano - Italia- Moody's pubblica la revisione del merito di creditoVertice internazionale - Social Summit a Porto con il Primo Ministro portoghese António Costa e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ai Capi di Stato o di governo dell'UE, istituzioni dell'UE, parti sociali e stakeholdersTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call di commento dei risultati consolidati del gruppo al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020- CDA: Approvazione delle informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio