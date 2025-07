Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro con le banche

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

STMicroelectronics

Stellantis

Ferrari

Iveco

Unicredit

Banco BPM

Leonardo

Newlat Food

Alerion Clean Power

BFF Bank

Danieli

GVS

Fincantieri

Lottomatica

Tamburi

(Teleborsa) -con la discesa delle banche. Nonostante il susseguirsi delle dichiarazioni del presidente Trump riguardo all'impostazione di nuovi dazi, come nel caso del Brasile, e alla non prorogabilità della scadenza del 1° di agosto, i mercati sembrano scommettere sul raggiungimento di nuove intese con i partner commerciali. In particolare, gli operatori sono, con la Casa bianca che ha affermato che "probabilmente" comunicherà presto a Bruxelles quale livello tariffario aspettarsi per le sue esportazioni verso gli USA, aggiungendo che il blocco dei 27 paesi è diventato molto più collaborativo.Sul fronte macroeconomico, inl'inflazione di giugno è stata confermata in calo al 2%, mentre inil deficit delle partite correnti è stato in calo a maggio.Per quanto riguarda la politica monetaria, i pubblicati ieri sera hanno mostrato una spaccatura all'interno del FOMC sul percorso di riduzione dei tassi, con solo "un paio" di membri aperti a considerare una riduzione dell'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento già nella prossima riunione di luglio. Stamattina, la ha lasciato i tassi invariati al 2,5%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Sulla parità lo, che rimane a quota +85 punti base, con ilche si posiziona al 3,45%.piatta, che tiene la parità, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 43.242 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); guadagni frazionali per il(+0,23%).di Milano, troviamo(+1,49%),(+1,44%),(+1,15%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,62%),(+2,95%),(+1,86%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,97%. Calo deciso per, che segna un -2,38%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%. Tentenna, che cede l'1,02%.