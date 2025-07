Borse europee in rosso preoccupate da dazi. A Milano focus sulle banche

BPER

(Teleborsa) -in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Preoccupano i nuovi dazi statunitensi, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione inizierà a inviare lettere ai partner commerciali oggi, stabilendo. Trump ha detto ai giornalisti che venerdì sarebbero state inviate "10 o 12" lettere, con ulteriori lettere in arrivo "nei prossimi giorni". "Il loro valore varierà da dazi del 60 o 70% a dazi del 10 e 20%", ha aggiunto.Intanto, con 218 voti a favore e 214 contrari (tra cui due repubblicani), lahache proroga e amplia i tagli fiscali del 2017 per un costo di 4.500 miliardi di dollari, aumenta i finanziamenti per difesa e sicurezza ai confini e impone 1.200 miliardi di tagli al programma di assistenza sanitaria Medicaid e ai sussidi per l'acquisto di generi alimentari. Le misure, secondo le stime dell'Ufficio di bilancio del Congresso, dovrebbero portare a un incremento del debito pari a 3.300 miliardi di dollari in dieci anni.Sul, in Germania gli ordinativi all'industria sono calati più delle attese a maggio, in Francia la produzione industriale è diminuita inaspettatamente a maggio, e in Spagna la produzione industriale ha accelerato a maggio.Per quanto riguarda la, la presidente della BCE ha detto che "siamo impegnati a raggiungere l'obiettivo del 2% e faremo tutto il necessario - per usare una formula molto famosa - per assicurarci che rimanga a quel livello - ha affermato - Al momento siamo circondati da molta incertezza, molta imprevedibilità"., dopo cheha deliberato un aumento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio (OPS) suaggiungendo una componente cash di 1 euro, eha dichiarato che assicurarsi almeno il 35% del capitale dinell'ambito della sua offerta di acquisizione sarebbe sufficiente per ottenere il controllo effettivo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 66,83 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +85 punti base, con un incremento di 2 punti base, con ildecennale pari al 3,36%.piccola perdita per, che scambia con un -0,5%, tentenna, che cede lo 0,24%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.255 punti. Poco sotto la parità il(-0,55%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,62%.di Milano, troviamo(+0,57%),(+0,51%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,06%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,39%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.del FTSE MidCap,(+0,86%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.scende dell'1,67%. Calo deciso per, che segna un -1,53%.