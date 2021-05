Borse asiatiche positive orfane di Tokyo e Shenzhen

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni positivi per le principali piazze d'estremo oriente orfane del faro di, entrambi rimasti chiusi per festività. I listini asiatici hanno seguito l'intonazione tonica di Wall Street nel giorno in cui il, intervenendo alla Just Economy Conference ha detto che in questa crisi pandemica "non siamo ancora fuori dai guai, ma: il quadro economico negli USA è chiaramente migliorato, il Paese sta riaprendo e l'occupazione è tornata a crescere".Guadagni frazionali per(+0,31%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,2%).Poco sopra la parità(+0,33%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,38%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,22%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,21%.Il rendimento dell'tratta allo 0,09%, mentre il rendimento delè pari al 3,20%.