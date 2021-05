Dopo Renault anche Nissan vende la sua quota in Daimler

Renault

(Teleborsa) - Nissan segue "l'alleato"(Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance è un gruppo industriale legato attraverso partecipazioni incrociate) neldetenuta in, gruppo tedesco che controlla anche il marchio Mercedes-Benz.Nissan sta vendendo 16,4 milioni di azioni che possiede in Daimler attraverso una vendita gestita daSecurities e, secondo quanto riporta Bloomberg. Le azioni sono offerte a investitori istituzionali dopo la chiusura delle contrattazioni odierne. Renault aveva venduto la sua quota pari all'1,54% del capitale a metà marzo per 1,14 miliardi di euro, sottolineando però che la partnership industriale sarebbe proseguita.L'uscita dal capitale da parte della casa automobilistica giapponese segue l'uscita di scena degli ex leader di lunga data delle due società coinvolte, forti sostenitori del patto tra le società: Dieter Zetsche (ha lasciato la guida di Daimler nel 2019) e Carlos Ghosn (ex numero uno di Nissan arrestato nel 2018 per illeciti finanziari).