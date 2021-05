Elica, crescita ricavi a doppia cifra nel primo trimestre

Elica

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2021ha realizzatoconsolidati pari a 137 milioni di Euro, in crescita del 23,7% rispetto al primo trimestre 2020 (+27,3% a cambi costanti). L’incremento delle vendite - spiega la società in una nota - è stato guidato sia da un incremento dei volumi che da un positivo effetto price-mix.L’ Ebitda normalizzato è pari a 14,4 milioni di Euro in aumento del 31,4% rispetto al primo trimestre 2020 (10,9 milioni di Euro), con un margine sui ricavi del 10,5% rispetto al 9,9% del 2019. La crescita dei ricavi, unita alle efficienze operative sul costo del lavoro, sui costi SG&A e sulle Opex, ha consentito di registrare un miglioramento dei margini.L’normalizzato è pari a 8,5 milioni di Euro (4,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2020), con un incremento anche in termini di margine sui ricavi (6,2% contro il 3,9%).Ildi pertinenza del Gruppo è pari a 2,4 milioni di Euro rispetto a 0,9 milioni del primo trimestre 2020.Laal 31 marzo 2021, al netto dell’effetto IFRS 16 di 8,9 milioni di Euro, è pari a -51,3 milioni di Euro, rispetto ai -55,3 milioni di Euro del 31 marzo 2020 (-51,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).Il titoloscambia con una performance decisamente positiva del 3,48%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.