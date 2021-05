BNP Paribas pone Sandro Pierri alla guida dell'Asset Management

BNP Paribas

(Teleborsa) -annuncia la nomina di Sandro Pierri quale CEO di BNP Paribas Asset Management, la società del Gruppo specializzata in asset management, a partire dal prossimo 1° luglio 2021. Il manager riporterà direttamente a Renaud Dumora, futuro Deputy COO di BNP Paribas, responsabile della divisione Investment & Protection Services del Gruppo che comprende BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management e BNP Paribas Real Estate.Pierri succederà a Frederic Janbon, che diventerà Special Advisor di Renaud Dumora, garantendo il passaggio di consegne prima di lasciare il Gruppo a fine anno per seguire altre opportunità professionali."Vorrei ringraziare sinceramente Frederic Janbon per il contributo dato al Gruppo BNP Paribas, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera professionale", ha affermato Jean-Laurent Bonnafé, CEO del Gruppo BNPP."La nomina di Sandro Pierri, che ha più di 30 anni di esperienza nel settore del risparmio gestito ed è Deputy CEO di BNP Paribas Asset Management dal 1 ° gennaio 2021, dimostra la capacità della nostra società di asset management di organizzare un piano di successione senza interruzioni che garantirà coerenza con la strategia sviluppata da Frederic Janbon", ha dichiarato Renaud Dumora.