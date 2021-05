Netweek, 2020 chiuso con perdita di 2,1 milioni di euro

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato sull'MTA si Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 conpari a 23,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 26,1 dell'esercizio precedente. Il margine operativo lordo è stato di 0,8 milioni di euro (-1,1 nel 2019) e il(-5,1 l'anno prima)."Nell'annus horribilis vissuto da tutte le attività economiche mondiali, il gruppo Netweek ha saputo resistere al calo di fatturato generalizzato registrando una contrazione solo dell'11% - ha commentato l- tale variazione è interamente ascrivibile alla, penalizzata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha determinato una progressiva sospensione di molteplici attività commerciali, solo in parte compensata dai maggiori ricavi editoriali dovuti dall'aumento del prezzo medio di copertina e dalla sostanziale tenuta delle vendite".finanziario netto è pari a 4 milioni di euro, in diminuzione di 2 milioni rispetto al 31 dicembre 2019, quando era pari a 6 milioni di euro. IlNetto Consolidato alla data del 31 dicembre 2020 è negativo per 4,3 milioni di euro (negativo per 3,6 milioni al 31 dicembre 2019).