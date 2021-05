Clima, Visco: settore finanziario sempre più consapevole del ruolo che può svolgere

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italiaha ribadito l'urgenza di affrontare il. Aprendo l'evento di presentazione dell'iniziativaorganizzata assieme alla Banca dei regolamenti internazionali nell'anno di presidenza italiana del G20, Visco ha sottolineato che vari settori dell'economia globale "stanno iniziando a diventare più consapevoli dei ruoli che possono svolgere", incluso il. "I fondi riorientano i loro portafogli verso aziende più sostenibili, alcuni risparmiatori cambiano le loro preferenze, optando per green bond o social bond", ha sottolineato. "Anche lestanno giocando un ruolo crescente, non solo attraverso i loro portafogli finanziari – ha aggiunto il governatore – ma anche attraverso le loro azioni di vigilanza".Più in generale, "il mondo sta affrontando diverse sfide molto difficili: superare la pandemia, sradicare la povertà, la lotta al cambiamento climatico. Illavora intensamente per affrontarli e lasi propone di affrontare queste sfide incoraggiando i responsabili politici globali a rafforzare la cooperazione – ha aggiunto Visco – e ad intensificare i loro sforzi per promuovere una ripresa che porti a un'economia più inclusiva e sostenibile".La sfida sul cambiamento climatico "si può affrontare con una ampia innovazione e uno sforzo su scala globale: serve una riposta collettiva", ha dichiarato nel suo intervento il ministro dell'Economia,. "Il G20 è cruciale per sbloccare il nostro futuro ma serve anche contributo del" oltre alla collaborazione pubblico-privato. Secondo Franco, "sono necessari anche sforzi della società civile. Ci servono generazioni più preparate sui temi climatici, per trovare soluzioni più ampie". L'obiettivo di lungo termine, ha spiegato il ministro è sganciare l'andamento della crescita dallo sfruttamento delle risorse naturali, il cosiddetto