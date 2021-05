Eni, assemblea approva bilancio e dividendo annuale di 0,36 euro

Eni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha deliberato l'di esercizio al 31 dicembre 2020 di Eni S.p.A. (che si chiude con un utile di 1.606.976.739,49 euro) e l'attribuzione di undi 0,24 euro per ciascuna azione, asul dividendo dell'esercizio 2020 di 0,12 euro per azione. Il dividendo relativo all'esercizio 2020 risulta così di 0,36 euro per azione.I soci hanno poi approvato l'eventuale utilizzo della/e riserva/e disponibile/i di Eni S.p.A. ai fini della distribuzione, in tutto o in parte, dell'acconto dividendo per l'esercizio 2021, nominato a sindaco effettivo, nominato sindaco supplentee autotizzato il CdA all'della società.L'assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla Relazione suicorrisposti e respinto la proposta dipresentata da alcuni azionisti.