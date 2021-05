WIIT, raddoppio dell'utile nel primo trimestre 2021

WIIT

(Teleborsa) -, società attiva nel cloud computing e quotata sul segmento STAR del mercato MTA, ha registratoadjusted pari a 17,7 milioni di euro, in crescita (+58,5%) rispetto agli 11,2 milioni nel primo trimestre 2020. L'Adjusted si attesta al 31 marzo 2021 a 7,2 milioni di euro, in aumento del 76,5% rispetto ai 4,1 milioni del primo trimestre 2020, mentre l'Adjusted è stato pari a 3,2 milioni di euro, in crescita del 95,5% rispetto agli 1,6 milioni al 31 marzo 2020."Oltre alla crescita organica, si evidenzia il significativo contributo di myLoc, sia in termini di ricavi che di marginalità, a conferma della, che si sta rivelando un'area ad elevate potenzialità per i servizi a valore aggiunto, elemento caratterizzante di WIIT - ha commentato l'- Stiamo inoltre investendo in marketing e comunicazione a supporto della brand awareness e delle nostre strutture commerciali".La(indebitamento), considerando l’impatto IFRS16 di circa -7,9 milioni registrato al 31 marzo 2021, passa da -95,6 milioni al 31 dicembre 2020 a -93,9 milioni di euro al 31 marzo 2021. Questo importo riflette, sottolinea WIIT, l'indebitamento per l'acquisizione di myLoc a fine settembre 2020 per circa 55 milioni (incluso effetto IFRS16 e le commissioni bancarie).Per quanto riguarda i prossimi mesi, la società afferma che "il 2021 si presenta per WIIT come un anno di notevole crescita in termini di ricavi e marginalità, grazie ad un, nonché grazie all'eccellente posizionamento di mercato dei servizi Cloud del gruppo".