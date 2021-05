Gruppo FS: tamponi gratuiti nelle stazioni. Aperte 8 nuove postazioni della Croce Rossa

(Teleborsa) - Grazie all'accordo trahanno aperto oggi, 15 maggio, le nuove postazioni per effettuare i tamponi gratuiti nelle stazioni. "I gazebo per fare i tamponi rapidi antigenici,, sono disponibili anche a. Le prossime aperture saranno previste nelle stazioni di" è quanto si apprende da Fs News.Lacon la Croce Rossa Italiana conferma il costante impegno del Gruppo FS per, "un impegno che è valso a FS importanti riconoscimenti per le procedure anti-Covid adottate a bordo dei treni e nelle sedi di lavoro e il primato europeo per aver lanciato" si legge nell'articolo.Il servizio del treno Covid free è attivo dallo scorso 16 aprile sulla tratta Roma-Milano, si tratta di due Frecciarossa no-stop dove i passeggeri possono salire solo se negativi al Covid-19, mostrando l'fatto privatamente nelleo,, prima della partenza presso i gazebo della Croce Rossa Italiana allestito inSecondo quanto riportato da Fs News "Trenitalia sta lavorando per, proprio contando sulle nuove postazioni aperte dalla Croce Rossa. L'obiettivo è quello di incentivare la propensione all’uso del treno in vista della prossima estate e dell’auspicato rilancio della domanda turistica".