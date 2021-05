Riapertura, via libera al nuovo decreto Covid: coprifuoco alle 23 dalla prossima settimana

(Teleborsa) - Il governo ha approvato la nuovaemersa dalla cabina di regia per le. Ilha infatti dato il via libera all'unanimità al nuovorecante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da. A partire dal 18 maggio ilsarà spostato in avanti di un'ora alle orefino al 7 giugno quando si arriverà alle. L'abolizione completa della misura è invece prevista a partire dalDal prossimo weekend, quindi da sabato 22 maggio, via libera all'apertura degli esercizi commerciali all'interno di mercati e, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive. Da sabato ok alla riapertura degli impianti di risalita in montagna mentre torneranno ad aprire anche leda lunedì 24 maggio. Per leal chiuso si dovrà attendere il 1 luglio. Secondo lo stesso cronoprogramma l'apertura deiviene anticipata invece al 15 giugno.Confermata la data del 1 giugno per l'apertura die bar a pranzo e a cena anche al chiuso. Ipotranno ripartire dal 15 giugno, ma con il "green pass", e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti. La presenza di pubblico sarà autorizzata per tutti gli eventi edal 1 giugno all'aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.Da luglio torneranno possibili le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Dal primo luglio riprenderanno in presenza anche i corsi di formazione, pubblici e privati. Nessuna indicazione invece per quel che riguarda le attività in sale da ballo,e simili, all'aperto o al chiuso, che restano sospese.Novità anche per quel che riguarda idelle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'Rt ma l'e un altro forte fattore è il, sia in terapia intensiva che in area medica. Semplificazione dei criteri, che passano da 21 a 12.