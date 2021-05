Covid, Draghi: la strategia resta vaccinazioni e rispetto delle regole

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha ribadito che la strategia per combattere la pandemia è "la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e l'osservanza delle regole, dei protocolli di distanziamento, delle mascherine e tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo". Le parole di Draghi sono arrivate a margine del vertice sull'Africa a Parigi.Nel frattempo sonoaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 118.924) di cui 125.370 molecolari (ieri 76.870) e 137.494 test rapidi (ieri 42.054). Il(ieri 2,90%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 4.167.025.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 124.497 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 65 in meno, 1.689 totali), sia quello deglicon sintomi, 485 in meno rispetto a ieri (sono 11.539 in totale).