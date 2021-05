Chiusura in rialzo per le Borse europee spinte da Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, con il resto dell'Europa che fa anche meglio di Piazza Affari. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dell'1,24%. Le Borse europee sono statenella seconda parte di giornata. Oltreoceano il sentiment degli investitori è positivo per l'allontanarsi della temuta stretta monetaria della FED e per l' ulteriore calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve aumento dell', che sale a 1.879,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +111 punti base, con un forte calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,01%.su di giri(+1,7%), tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,00%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,29%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.702 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 27.049 punti.Guadagni frazionali per il(+0,3%); sulla stessa linea, sale il(+0,78%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,78%.Effervescente, con un progresso del 2,26%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,08%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,02%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -2,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,50%),(+3,42%),(+2,58%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -4,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.