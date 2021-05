TAV, Giovannini: opera importante ma serve confronto con territori

(Teleborsa) - Sulla TAV "confermocon i territori per poter procedere il prima possibile ai progetti della tratta". Lo ha detto il Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, confermando che presto si procederà al rinnovo degli organi per la parte italiana della società Telt.Rispondendo a un'interrogazione sul Ponte sullo, il Ministro ha chiarito che "dopo la trasmissione della relazione tecnica finale al Parlamento, il Governo considera assolutamente fondamentale il confronto con il Parlamento e la società civile per avere una soluzione che risponda al meglio alla domanda diRispetto ai disagi in Liguria per quanto riguarda la viabilità autostradale, "laha detto -anche in vista di futuri commissariamenti". "C'è una costante interlocuzione anche con il concessionario - ha aggiunto -Il Governo sta seguendo con molta attenzione questa tematica"."Questo Governo - ha detto il Ministro - ha già avviato, attraverso le strutture ministeriali competenti, un monitoraggio molto attento dello stato deima anche in altre parti del Paese definendo le linee di azione e programmando gli interventi manutentivi. In particolare, sono state impartite specifiche indicazioni ai gestori stradali ed autostradali finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza delle infrastrutture ed a rafforzare la"Al contempo, al fine di rafforzare i controlli in materia di sicurezza - ha proseguito -, anche di natura legislativa, per definire in modo compiuto le attività e le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali