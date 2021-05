WINDTRE si aggiudica il Grand Award Identity 2021

(Teleborsa) - Il progettosi è aggiudicato il, massimo riconoscimento deied è stato anche insignito del Premio Logo Design. Il premio Grand Award 2021, giunto alla seconda edizione, è stato ritirato da, Head of Commercial & Corporate Communication WINDTRE, nel corso della cerimonia trasmessa in diretta streaming dala Milano, visibile sulla piattaforma OltreLaMedia.tv.A presentare la serata il conduttore radiofonico, che ha consegnato iquindici premi di categoria e una menzione speciale - per arrivare al momento clou di premiazione dell'azienda di Tlc, che ha ricevuto ilIl Grand Award è stato votato da una giuria di esperti, rappresentanti del mondo delle agenzie e delle aziende, fra i progetti che hanno brillato nella competizione aggiudicandosi almeno un riconoscimento di categoria. Partner della manifestazione sono(European Brand and Packaging Design Association),(Ufficio stampa e Media relations).La serata di premiazione è arrivata a coronamento deiuna maratona di tre giorni che ha visto confrontarsi con il team di Touchpoint personalità del mondo della comunicazione, dell'intrattenimento, della cultura e delle imprese, in un viaggio alla scoperta dell'identità sospeso fra “ispirazione e aspirazione”.Prossimo appuntamento con i premi di Oltre La Media Group i, in calendario l'8 luglio, un riconoscimento che premia la capacità di ingaggio e il più efficace utilizzo dei diversi touchpoint, con un focus su tutte le attività volte a guidare la fedeltà, la crescita e la partecipazione del target di riferimento.