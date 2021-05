Safilo ai massimi da settembre 2018 su interesse per Marchon

Safilo

(Teleborsa) - Registra un'altra seduta positiva, anche se mostrando un modesto rialzo sui valori precedenti,, che passa di mano in progresso dello 0,25% a 1,588. L'azienda attiva nel mercato dell'occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, che oggi ha toccato un massimo di 1,672, scambia comunque ai massimi da settembre 2018, grazie ai guadagni dell'ultima settimana.A spingere il titolo sono le indiscrezioni di stampa di un possibileL'obiettivo di Safilo e del socio di maggioranza sarebbe quello di crescere ancora nel mercato nordamericano e Marchon Eyewear, branch del gruppo Vsp Global, costituirebbe un potenziale target, secondo quanto riportato da MF.Bestinver ritiene che "l'acquisizione di Marchon potrebbe essere una notizia positiva per Safilo, al giusto prezzo e alle giuste condizioni industriali, perché consentirebbe al gruppo italiano dicosì come quelli della casa".ritiene però che "il rally di borsa del titolo al momento sia più legato alche da ipotesi speculative".