Unindustria, presentato il Progetto "Digital Innovation Shortcuts"

(Teleborsa) - Le piccole e medie imprese sono l'asse portante dell'economia della Regione Lazio. Per renderle più competitive Unindustria ha presentato il progetto, organizzato dalla componente Piccola Industria, insieme alle Sezioni Comunicazioni e Information Technology. L'iniziativa, che partirà il 7 giugno, si svilupperà in sei webinar, ognuno dei quali approfondirà un settore centrale della vita di un'azienda: dalla produzione alla logistica, dalle risorse umane al marketing.I protagonisti saranno gliche, attraverso le loro testimonianze dirette, illustreranno i vantaggi che laha portato all'interno delle loro imprese attraverso casi concreti e pratici. Ad accompagnare gli imprenditori in questo percorso ci sarà la, in qualità di partner accademico, che guiderà le aziende verso questo processo culturale prima ancora che tecnologico. "La trasformazione digitale è la vera sfida non solo del Paese, ma anche delle nostre imprese. La pandemia Covid-19 ha accelerato alcuni trend in corso come lo smart working o la vendita sui canali on-line, tanto da farli entrare nella nostra vita quotidiana. Digitalizzarsi vuol dire affrontare il cambiamento e le PMI devono saper sfruttare questa crisi per evolvere i propri modelli di business verso i paradigmi dettati dalla", ha osservato, presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria."La consapevolezza che ormai il digitale è un fattore trainante e indispensabile per il nostro Paese deve essere una certezza per tutte le imprese, in particolare le PMI. È questo quindi il momento per trovare la forza per innovare i processi organizzativi e il capitale umano. Abbiamo eccellenze di grande livello che devono essere valorizzate per favorire la competitività digitale del Made in Italy", ha affermato, presidente della Sezione Information Technology di Unindustria."Le reti di telecomunicazione durante la pandemia hanno visto una enorme crescita del traffico dati. Gli operatori con grande impegno e responsabilità sono riusciti a garantire il funzionamento e la continuità dei servizi, permettendo a persone, studenti, imprese e PA di continuare a lavorare, studiare, comunicare. Oggi, il nostro compito è quello mettere a disposizione il know-how delle nostre imprese a servizio delle PMI, traducendo le tecnologie in azioni concrete che possano aiutare gli imprenditori a comprendere i vantaggi della digital trasformation e lo faremo dando il nostro contributo al progetto che le nostre Sezioni hanno messo in campo", ha aggiunto, Presidente della Sezione Comunicazioni. All'evento è intervenuto anche il Presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria,, che ha apprezzato molto il progetto presentato da Unindustria, un'iniziativa che potrebbe rappresentare una best practice replicabile a livello nazionale.