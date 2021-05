Autozone scivola al Nyse a dispetto della trimestrale

Autozone

Autozone

S&P-500

Autozone

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,90% nonostante una trimestrale superiore alle attese degli analisti.Nel terzo trimestre, il rivenditore di accessori per auto ha registrato unpari a 26,48 dollari che si confronta con un EPS di 20,14 dollari stimato dal consensus. Superiori alle aspettative anche iche si sono attestati a 3,65 miliardi rispetto ai 3,26 miliardi del mercato.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.427,8 USD. Prima resistenza a 1.448,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.420,4.