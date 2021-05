Mercati europei in stand-by. Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) - Chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa e termina sulla linea di parità. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.Sul mercato valutario, l'viaggia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,70%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,09 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +108 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.è stabile, riportando un moderato +0,18%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%. Piazza Affari termina sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul; sulla stessa linea ila 27.244 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,21%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,14%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,33%.In luce, con un ampio progresso dell'1,25%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.Tra i(+5,92%),(+5,04%),(+2,99%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.