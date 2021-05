UnipolSai avvia acquisto 6,62% di Banca Popolare Sondrio

UnipolSai

Banca Popolare di Sondrio S.C.A.R.L.

(Teleborsa) -intende acquistare complessive n. 30.000.000 azioni ordinarie di(BPS), pari a circa il 6,62% del capitale sociale della Banca stessa. A tal fine - spiega una nota - la compagnia ha dato mandato ad Equita SIM, quale intermediario autorizzato e Sole Bookrunner, di acquistare la partecipazione attraverso una procedura di reverse accelerated book-building, ad un premio sul prezzo di chiusura odierno dell’azione ordinaria BPS compreso tra il 2% ed il 4% circa, da avviare immediatamente e che UnipolSai si riserva di chiudere in qualsiasi momento.Equita si rivolgerà ai soli investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri "che siano intenzionati a vendere azioni BPS".Il raggiungimento di complessive n. 30.000.000 di azioni BPS acquistate è "condizione vincolante ai fini del buon esito dell’operazione; tuttavia, UnipolSai si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato".L’ammontare definitivo di azioni BPS acquistate dalla compagnia e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’Operazione.UnipolSai già detiene n. 13.126.000 azioni BPS, pari al 2,9% circa del capitale sociale della Banca e,L’Operazione - conclude la nota - si inquadra nella strategia di UnipolSai, partner industriale del Gruppo Unipol dal 2010 nel comparto della bancassicurazione Danni e Vita.