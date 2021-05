Indel B vende partecipazione in Guangdong Iceco per 11,5 milioni di euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha perfezionato ladetenuta nel capitale sociale di, pari al 27,29% del capitale. Il ricavato della cessione sarà usato per supportare le strategie di crescita, in particolare la concentrazione delle attività produttive e commerciali in Italia, Europa e Nord America.L'accordo prevede l'impegno da parte di Xinyu City YUANXING Enterprise Management Consulting Center, società di diritto cinese, ad acquistare l'intera partecipazione detenuta da Indel B nel capitale sociale di Guangdong Iceco per un corrispettivo complessivo pari a 90.000.000 RMB (corrispondenti a circaal tasso di cambio odierno)."Laper il gruppo poiché stiamo concentrando sempre di più la nostra attività produttiva e commerciale in Italia, Europa e in Nord America, mercati sui quali stiamo consolidando sempre più la nostra presenza", ha commentatodi Indel B."In questa direzione vanno le ultime acquisizioni di Indel B attraverso la sua controllata Autoclima Spa con la recente acquisizione del 100% della società italiana S.E.A Srl e del 100% della società francese Electric Station Climatisation SA acquisita a Gennaio 2021 - ha aggiunto - Nella stessa direzione va pure ladove stiamo già realizzando alcune attività produttive che prima venivano fatte in Cina".