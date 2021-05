MOVYON ed ELIS lanciano Argo Innovation Lab: una fucina di idee per innovare la mobilità

(Teleborsa) - Un contenitore diper promuovere lae ladelle infrastrutture. La startup, nata da uno spin-off di Autostrade per l'Italia, edhanno dato vita ad, una piattaforma che coinvolge università, centri o gruppi di ricerca, startup ed aziende.La piattaformain materia di, progettazione, manutenzione, sicurezza, fluidità e sostenibilità ambientale della, modelli previsionali e per l’analisi e la gestione dei dati, delle performance, della sorveglianza eIl progetto di open innovation permetterà di, mettendo a sistema le migliori eccellenze nella sfera della ricerca nazionale. Le sfide verranno condivise in unache consentirà a MOVYON di individuare proposte e talenti. Al via laper la raccolta delle, poi unaselezionerà le proposte migliori, per svilupparle in: 4 mesi per lai e gli studi di fattibilità, 8 mesi per laagirà quale, accompagnando le realtà selezionate nella messa a terra delle idee, supportandole finanziariamente e mettendo a disposizione della sperimentazione i suoi 3mila chilometri di rete autostradale.attraverso la piattaforma tecnologica dedicata e supporterà l’avvio dei progetti di ricerca e sviluppo mettendo a disposizione team di lavoro eterogenei."Questa iniziativa rientra pienamente nello spirito e negli obiettivi della nostra azienda", afferma, Amministratore delegato di MOVYON, aggiungendo "crediamo in una cultura dell’innovazione aperta e partecipativa, che generi valore per la comunità collaborando con università, centri di ricerca, incubatori e i migliori talenti che ogni giorno producono idee e soluzioni, lavorando insieme per sperimentarle sul campo".“In ELIS Innovation Hub sviluppiamo progetti di innovazione e consulenza aziendale grazie ad un approccio collaborativo che crea vera sinergia tra grandi aziende, startup, università e giovani", afferma, direttore di ELIS Innovation Hub.