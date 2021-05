TPL, sindacati: 1 giugno sciopero di 24 ore per rinnovo contratto

(Teleborsa) - Previsto per il prossimounoper il mancato rinnovo del contratto nazionale. La mobilitazione è stata annunciata dalle"Governo, Regioni, Anci in rappresentanza dei Comuni e Upi delle Province hanno avviato la– spiegano in una nota i sindacati –. Sicuramente è una scelta giusta e tempestiva in quanto la stiamo chiedendo da aprile 2020. Riteniamo però che escludere i rappresentanti dei lavoratori dal confronto sia un errore. Governo, Regioni ed enti locali devono sapere che, nonostante alle aziende siano arrivati i previsti contributi pubblici economici, gli. Tale situazione è inaccettabile oltre che ingiustificabile. Autoferrotranvieri e internavigatori rivendicano legittimamente il diritto al rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre tre anni, chiedendo di sanare criticità come quelle dei titoli abilitativi, del basso salario e della salute e sicurezza sul lavoro. Questa situazione dimostra che non è più rinviabile una riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle oltre 900 aziende esistenti per uno sviluppo del settore che elimini diseconomie, inefficienze, sprechi, oltre che una bassa qualità del servizio".