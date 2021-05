Wall Street in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.365 punti (+0,07%); sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.195 punti (+0,07%). Leggermente positivo il(+0,24%); pressoché invariato l'(+0,12%).Le dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve hanno contribuito a, mentre il calo dei rendimenti obbligazionari sostiene i titoli tecnologici per la terza sessione consecutiva. Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoTra i(+1,48%),(+1,25%),(+0,92%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Al top tra i, si posizionano(+5,05%),(+2,85%),(+2,54%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.