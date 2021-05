CDP, il Tesoro indica Scannapieco come AD e sostiene Gorno Presidente

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicatoper il ruolo dial posto dell'attuale AD Fabrizio Palermo. Il Tesoro ha inoltre sostenuto, all'interno di una lista unica, i nominativi designati dalle Fondazioni, che indicanocome presidente.In particolare, si legge in una nota del MEF, i nominativi per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di CDP sono: Dario Scannapieco, Fabiana Massa Felsani, Anna Girello Garbi, Giorgio Toschi, Livia Amidani Alibertie Fabrizia Lapecorella. I nominativi designati dalle Fondazioni sono Giovanni Gorno Tempini (Presidente), Matteo Melley e Alessandra Ruzzu. Il ministero dell'Economia e delle Finanze controlla CDP con l', il 15,93% è in mano alle fondazione bancarie, mentre l'1,3% sono azioni proprie.Dario Scannapieco è un economista italiano, vicepresidente delladal 2007 e presidente del consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti dal 2012. In precedenza, Scannapieco ha ricoperto incarichi di rilievo presso il: dal 2002 in qualità di Dirigente Capo della Direzione Finanza e Privatizzazioni, e dal 1997 al 2002 quale Consigliere del Direttore Generale. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 presso la Direzione Pianificazione e Controllo Strategico diScannapieco ha studiato Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma (1987–1992), ovvero la, e presso laGraduate School of Business Administration di Boston (1995-1997) dove ha conseguito il Master in Business Administration (MBA).