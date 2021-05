Gequity, CdA approva il nuovo piano industriale 2021-2026

Gequity

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato ildel gruppo. Il nuovo Piano Industriale da un lato raffigura la stima della futura crescita organica del Gruppo Gequity, riflettendo l'attuale struttura societaria che annovera due società detenute al 100% dall'emittente (, società operativa che opera nel mondo dell'education e RR Brand, che detiene i marchi del gruppo) ed una partecipazione pari al 32% nele dall'altro intende riaffermare ulteriormente il ruolo di Gequity quale holding di partecipazioni che investe in PMI ad alto potenziale di crescita prevalentemente operanti nelLa crescita organica sulla quale si fonda il Business Plan della controllata HRD consentirà il recupero del fatturato a seguito della contrazione dovuta alle restrizioni della crisi, sottolinea la società. In dettaglio, il Business Plan prevede che, nei primi tre anni, il fatturato consolidato cresca del 64%, così da. La crescita proseguirà anche negli anni successivi, trainata principalmente dallo sviluppo previsto nei segmenti dei corsi Business e Fully Digital (corsi di sviluppo personale tenuti esclusivamente in formato digitale).Il piano industriale della società prevede una(+11,7% CAGR); un incremento dell'fino a 2,4 milioni di euro nel 2026 (+32,5% CAGR) (EBITDA Margin del 23,2%); una crescita costante della generazione di cassa, con una posizione finanziaria netta attiva per circa 5,3 milioni di euro nel 2026 e del Patrimonio Netto Consolidato che si attesterà nel 2026 a circa 4,8 milioni di euro.