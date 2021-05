Semplificazioni, trovato l'accordo: cade massimo ribasso e proroga soglia 40% subappalti

(Teleborsa) -dal decreto Semplificazioni la norma sulnegli appalti, mentre sul tema deipartirà unfinalizzato a trovare un compromesso nelle prossime settimane. E' questo il risultato dell', per discutere del decreto Semplificazioni, oggetto di numerose polemiche per quel che concerne le norme sugli appalti.invece sul tema deisebbene i sindacati avessero chiesto al capo del governo di aprire un dibattito sul tema, non all'ordine del giorno.Presenti il segretario Cgil Maurizio Landini, della Uil Pierpaolo Bombardieri e il segretario confederale Cisl Ignazio Ganga. Per il governo il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, quello della Mobilità e infrastrutture Enrico Giovannini, quello della PA Renato Brunetta e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.Come ampiamente anticipato, dal decreto Semplificazioni è statanegli appalti, oggetto di aspre critiche da parte dei sindacati e delle varie confederazioni. Sul tema del subappalto, il governo avrebbe proposto ai sindacati la. Una sorta di compromesso rispetto all'ipotesi di liberalizzazione totale osteggiata dai sindacati.Soddisfazione è stata espressa dal leader della Uil,, all'uscita dall'incontro. "Nel confronto che abbiamo avuto con il Governo sparisce nel decreto semplificazioni qualsiasi riferimento alle gare al massimo ribasso", ha spiegato il sindcalista, parlando anche di "un'apertura a discutere rispetto al famoso 40%" e di "un impegno che verificheremo nel decreto a una riduzione delle stazioni appaltanti".Anche il leader della Cgil,, ha giudicato "positivo" lo stralcio della norma sul massimo ribasso, che ha determinato "danni ai lavoratori e alle opere, favorendo l'ingresso della criminalità organizzata". E a proposito della "tutela dei lavoratori in subappalto", ha affermato che "ci deve essere una responsabilità in solido dell'appaltatore".Il segretario confederale della Cisl,, più pragmatico, ha dichiarato che "la speranza è arrivare a un testo che risponda alle aspettative del Governo, che deve far partire velocemente il PNRR, e del sindacato, che vuole far partire il piano garantendo, però, che il lavoro sia svolto in sicurezza".La nuova bozza del PNRR, che unisce, sale intanto a. I primidedicati alladel Piano di Ripresa e Resilienza (Recovery) e disciplinano temi che vanno dalla cabina di regia ai meccanismi di controllo e audit.Nel testo figurano norme per ladellee dei. Legià previste ed in vigore sono statee non più fino al 2026.Il dl Recovery stanzia ancheper realizzare la, il passaporto vaccinale Covid, che viene, la società del MEF che gestisce il sistema informativo fiscale e la tessera sanitaria. Sogei gestirà la piattaforma per conto del ministero della Salute, che manterrà la titolarità del trattamento dei dati sulla piattaforma stessa.