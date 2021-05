Da metà giugno mezza Italia in zona bianca

(Teleborsa) - Ad aprire le "danze" saranno, da lunedì prossimo,che per la prima volta da quando a novembre è entrato in vigore il sistema dei colori, saranno tre le regionifermo restandoprevisti per i differenti settori. Una situazione che apotrebbe essere quella in cui si troverà più della metà del Paese.Dalla curva dei contagi, infatti, continuano ad arrivare buone notizie, grazie soprattutto all'avanzamento della campagna di vaccinazione che ha consentito di ridurre i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive . E, in scia ai dati in costante miglioramento il commissario per l'emergenzachiedendo di valutare i protocolli per l'eventuale ripartenza e la possibilità di somministrare ilNei giorni scorsi il presidente del, l'associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo,aveva offerto la sua disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna vaccinale potessero essere raggiunti sempre più giovani.dunque, come previsto dal decreto, riprenderanno tutte le attività, non ci sarà più il coprifuoco e anticiperanno le riaperture tutti quei settori la cui ripartenza era prevista tra ilmatrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso.Ma ci sono almeno altre 10 Regioni che, stando alle previsioni, hanno dati da zona bianca e che dovranno essere mantenuti per 3 settimane consecutive per consentire il passaggio: ce li hanno sicuramenteche sono alla seconda settimana e dal 7 giugno passeranno in bianco, e li hanno lache però passeranno nella zona senza restrizioni dal