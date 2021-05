Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,41%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.201 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente negativo il(-0,33%); sulla parità l'(-0,06%).(+1,37%),(+1,19%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,66%),(-0,59%) e(-0,53%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,80%),(+1,98%),(+1,54%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.(+3,55%),(+3,47%),(+3,02%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,63%.Crolla, con una flessione del 3,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,00%.